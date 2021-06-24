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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 4 yaralı

Otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 4 yaralı

Tokat'ta otomobilde bulunan yaralının ambulansa alınması

Hastane Korkuluk Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Dere içindeki beton zeminde kurtarılmayı bekleyen iki yaralı
-Yaralıların kurtarma ekipleri tarafından dereden çıkarılması
-Olay yerinden detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta hafif ticari aracın otomobille çarpışarak dereye düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Adliye Sarayı yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Bekir T. idaresindeki Fiat Doblo marka araç ile kavşaktan diğer yöne geçemeye çalışan Tuncay H. idaresindeki Fiat Tipo marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç korkulukları aşarak dereye uçtu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yaralanan 2 kişi sedye ile ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Dereye uçan araçta bulunan 2 kişi ise AFAD ile Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar bir süre su seviyesinin düşük olduğu dere kenarında kurtarılmayı bekledi. Sedyeye bağlanan ip ve kurtarma ekiplerinin yardımı ile yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olayı meraklı gözlere izleyen vatandaşlar ise bekçiler tarafından uzaklaştırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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