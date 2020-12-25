Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Otomobiliyle su almak için çıktı, ceza yemekten kurulamadı

Otomobiliyle su almak için çıktı, ceza yemekten kurulamadı

şüphelilerden detay

Polis Uyuşturucu Polis Merkezi Uyuşturucu Madde Vatan Haini 

-uyuşturucu maddeden detay
-ekiplerden detay

( BURSA )- Kısıtlamada otomobiliyle su almaya çıkan 2 şüpheli yakayı ele verdi BURSA

- Bursa'da kısıtlama saati içerisinde otomobiliyle su almak için otomobiliyle dışarı çıkan 2 şüpheli idari cezası uygulandı. Hal ve hareketlerinden ekipler, otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Basın mensuplarının sorusuna su almak için çıktık, bu seni ilgilendirmez belki size ödül verirler sanki vatan hainiyiz demesi dikkat çekti Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı mevkisinde 16 AKL 122 plakalı bir otomobil durdu . R.M., ve F.G., ekiplere su almaya çıktıklarını söyledi.

Hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler otomobilde bulunan iki şüpheli R.M ve F.G.,'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. İzin belgesi soran ekipler belgelerinin olmadığını ve su almak için çıktıklarını söyledi.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 6 bin 372 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca su almak için çıktık, bu seni ilgilendirmez belki size ödül verirler sanki vatan hainiyiz demesi dikkat çekti. Uyuşturucu madde içinde “bir bilgimiz yok’’ dedi.
Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yenibosna'da Karakolun Önünde PatlamaYenibosna'da Karakolun Önünde Patlama
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement