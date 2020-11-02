Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı

Otomobiliyle çarptığı yaralının başından ayrılmadı

Kaza yeri

İlk Müdahale Polis Hastane Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi
-Yaralının ambulansa alınması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Sürücünün polise kazayı anlatması
-Kaza yapan otomobil
-Kaza yerinden genel görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobiliyle çarpan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Kaza Müftü Mahallesi Ruhi Cöbekoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Devrek yol ayrımı istikametinden ilçe merkezine seyir eden Kadir Y. (24) idaresindeki 67 LL 133 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasret Turhan’a (30) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yol kenarına savrulan Turhan’ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve otomobilin sürücüsü koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri kazada ağır yaralanan Turhan’a ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yararlının başından ayrılmadı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmezken, ifadesi için karakola götürüldü. Otomobilin çarptığı yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-SÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı