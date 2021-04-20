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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı

Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı

Polisin otomobilde arama yapması

Uyuşturucu Bild İtiraf 

-Otomobilde uyuşturucuyu bulmaları
-detay görüntü

( ADANA )- Adana’da bir otomobilin arka koltuğunun altında 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi ADANA

- Adana’da bir otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu sokmaya çalışanları önlemek için uygulama alanında arama başlattı. Polis bir otomobilden şüphelenerek durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada arka koltukta gizlenmiş 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü Z.K. (42) gözaltına alındı. Zanlı sorgusunda uyuşturucuyu Adana’ya getirdiğini itiraf etti. Zanlı sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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