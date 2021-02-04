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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler

Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler

Narkotik köpeği ile yapılan aramalardan görüntüler

Uyuşturucu Madde Yakıt Tankı Metamfetamin Yakıt Deposu Polis Ekipleri 

-Yakıt tankından uyuşturucu maddenin çıkartılması
-Ele geçirilen uyuşturucu maddeden detaylar

( KOCAELİ )- “Alfa” tespit etti, otomobilin yakıt deposundan 5 kilo 150 gram metamfetamin çıktı KOCAELİ

- TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği “Alfa” ile yapılan aramalarda, yakıt deposuna kola şişeleri ile zulalanmış 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Kocaeli’den geçecek bir otomobil ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen otomobil takibe alındı. Otomobil, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Ekipler, narkotik köpeği “Alfa” ile araçta arama yaptı. Araç içerisinde yapılan arama sırasında Alfa’nın aracın arka koltuklarının üzerinde yoğun şekilde tepki vermesi üzerine ekipler, aracın koltuklarını söktü. Koltukların alt kısmında bulunan yakıt tankının kapağını açan ekipler, kola şişelerine zulalanmış halde 5 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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