Otomobilin üzerine yıkılan ağaç 3 kişi yaralandı

-Olay yerinden detaylar

-Otomobilden detay



( MUĞLA ) MUĞLA



- Bodrum’da seyir halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi, meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Gündoğan Mahallesi’nde yol kenarındaki bir ağaç yola devrildi. O esnada Gündoğan- Torba yolunda seyir halinde olan bir otomobilin üzerine yıkıldı. Sürücü hemen otomobili durdurdu. Otomobilin ön kısmı ağır şekilde hasar alırken araç içerisindeki 3 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olayın ardından yolda trafik akışı durdu. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Belediye ekipleri ve vatandaşlar, ağaç motorları ve testerelerle yıkılan ağacı kesti. (EA-İK-



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