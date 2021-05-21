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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada

Otomobilin üstündeki tehlikeli yolculuk kamerada

Araç üstünde tehlikeli yolculuk yapan şahıslar

( KONYA ) KONYA

Bild Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Konya’da otomobilin üstüne yatarak giden bir kişi ile kapı açık vaziyette ayakta duran bir kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otomobilin üstüne yatan ve kapıları açık şekilde yolculuk yapan şahısların tehlikeli yolculuğunu görenler şaşkınlık yaşadı. Seyir halindeki araçta rahat tavırlarıyla yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre araç üzerinde seyir halinde olan sonrasında kenara çekerek duran otomobildekilerin ne kadar süre bu şekilde gittiği bilinmiyor.
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