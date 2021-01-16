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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı: 3 zanlı yakalandı

Otomobilin tavanından uyuşturucu çıktı: 3 zanlı yakalandı

Otomobilde Narkotik köpeği tarafından yapılan uyuşturucu araması

Amfetamin Uyuşturucu Euro Akalan Metamfetamin 

-gizlenen uyuşturucuların bulunması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalarda durdurdukları bir otomobilde detektör Narkotik köpeği Arven eşliğinde yaptıkları aramada vites kutusu içerisinde 32,60 gram esrar, Tavan döşeme iç kısmında 4 fişek halinde 0,60 gram ve 0,73 gram metamfetamin, 1,10 ve 1,60 gram toz esrar, araçta bulunan K.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında; 0,40 gram metamfetamin ve 3 Adet Neurotin hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan İ.E.,S.Ş, K.B isimli şahıslar gözaltına alındı.
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