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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Bebek Hastane Ağır Yaralı Direksiyon Trol 


- Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 5 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana gelmiş, 34 BTT 554 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçmuştu. Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri’de bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Nurcan T. (53) ve Oğuz S. (54) yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor. (YE-FY-ÖZ-Y)
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