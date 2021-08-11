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Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Otomobilin motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Oto tamircisinde kedinin kurtarılma çalışması

Yakıt Deposu Yavru Kedi Irak 

-Kediden görüntüler
-Kedinin kurtarılması

( ADANA )- Adana’da bir otomobilin önce motor bölümüne daha sonra da başka yakıt deposuna kaçan yavru kedi kurtarıldı ADANA

- Adana'da bir otomobilin önce motoruna ardından da yakıt deposu boşluğuna kaçan kedi yavrusu için mahalleli adeta seferber oldu. Oto tamircisine götürülen araç, motorun birçok parçası sökülerek kurtarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ADY 300 plakalı otomobilin motorundan kedi sesi gelmesi üzerine mahalleli adete seferber oldu. Tanju ve Tunç Özbilen kardeşler ile Vedat Çelik isimli vatandaşlar kediyi kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine 3 kişi, evlerinin yakınındaki oto tamircisinden yardım istedi. Tamircide yardımı kabul ederek aracı iş yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Vatandaşlarda otomobili çalıştırmanın kediye zarar vereceğini düşünerek, kendi imkanlarıyla aracı iterek tamirciye götürdü. Burada araç kaldırma platformu yardımıyla araç kaldırıldı ve bazı parçaları sökülerek kedi kurtarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken kurtarılan kedi daha sonra annesinin yanına bırakıldı.
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