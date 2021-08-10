Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobilin motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi

Bild Yavru Kedi 

-Kedinin kurtarılması için vatandaşların müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinin kediyi bulunduğu yerden çıkarması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesinde park halindeki bir otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu araç sahibine bildirdi. Otomobilin kaputunu açarak kediyi kurtarmaya çalışan Süleyman Kaya başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri ihbar üzerine aracın motor kısmında sıkışan kediye müdahale etti. Ekiplerin kısa süreli çalışması ile kedi bulunduğu yerden çıkartıldı. Yavru kedi tedavisi yapılmak üzere Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürüldü. (SÖZ-GF-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı