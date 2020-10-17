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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinden detaylar

Bild Hayvan Irak 

-Kediden detaylar
-Genel görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye İlçesindeki 11 Nisan Fuar Caddesi'nde yaşandı. Park halinde bulunan bir otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, hayvanın bulunduğu yeri tespit ederek kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin kaput kapağını açan ekipler, kediye kurtarmaya çalıştı. Kedinin motorun altı kısmında sıkışması üzerine ekipler, otomobilin altına girerek yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden kurtararak tekrar doğaya bıraktı. (SÖ-SD-
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