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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin metrelerce kaydığı anlar kamerada

Otomobilin metrelerce kaydığı anlar kamerada

Otomobilin kaydığı anları gösteren MOBESE görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

Kamera Karahisar Mobese Aşırı Hız Mobese Kameraları 


- Afyonkarahisar’da aşırı hızlı bir aracın kavşağa girerken duramayarak onlarca metre kaydığı anlar saniye saniye mobese kameralarına yansıdı. Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu Stadyum kavşağında meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan MOBESE kameraları görüntülerinde aşırı hızın nelere mal olabileceğini gözler önüne serdi. Görüntülerde kavşağa hızla giren bir otomobilin duramadığı ve kaymaya başladığı görülüyor. Otomobil bir başka araca çarpmaktan sürücüsünün son anda yaptığı hamle ile kurtulurken sonrasında ise güçlükle durabiliyor. (GC-Y)
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