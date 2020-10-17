Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin LPG tankından 10 kg 350 gram uyuşturucu çıktı

Otomobilin LPG tankından 10 kg 350 gram uyuşturucu çıktı

Polis ekiplerinin uyuşturucuyu bulması

Benin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Bild Trol 

-Polis ekiplerinin uyuşturucuyu çıkarması

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, durdurulan bir otomobilin LPG tankından 10 kg 350 gram uyuşturucu madde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 17.10.2020 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Malatya Narkotik Şubenin bildirmiş olduğu 44 AAG 382 plakalı otomobilde Diyarbakır ilinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi verildi.
Alınan bilgi üzerine uygulama noktasında araç alınarak, yapılan kontrollerde aracın LPG kısmına zulalanmış vaziyette 10 kg 350 gr kubar esrar maddesi ele geçirildi. Durdurulan otomobilin içerisinde bulunan Y.A. ve İ.A. isimli 2 şahıs gözaltına alınırken, otomobilden çıkan materyallere de el konuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı