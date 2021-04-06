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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi

Otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi

Kazların araç kapısını açmaya çalışması

( ORDU ) - ORDU

Kamera Cep Telefonu 


- Ordu’nun Kumru ilçesinde, bir otomobilin kapısını açmaya çalışan kazlar tebessüm ettirdi. İlçeye bağlı Demircili Mahallesi’nde hobi amaçlı kaz besleyen Harun Yaylak, kazlarının otomobilinin kapısını açmaya çalıştıklarını fark etti. Park halindeki otomobilin sürücü kapısını açmaya çalışan iki kazı fark eden Yaylak, o anları ise cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Kazların, gagaları ile kapı kolunu açmaya çalışması çevredekiler de tebessüm ettirirken, kaydedilen görüntülerde insanların şaşkın konuşmaları da yer aldı. (ME-SLH-Y)
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