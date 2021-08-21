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Otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

Otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüler

Bild Kamera Direksiyon 

-Genel ve detaylar
-Kaza anı ve sonrası
-Kaza anı

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek manav dükkanına girdi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin Adnan Menderes bulvarında manav dükkanın tezgahlarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
(MAD-Y)
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