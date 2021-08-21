Otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

- Kilis’te, bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek manav dükkanına girdi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin Adnan Menderes bulvarında manav dükkanın tezgahlarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği bildirildi. (MAD-Y)
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