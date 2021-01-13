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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Otomobilin direksiyonundan uyuşturucu çıktı

Narkotik köpeğinin otomobil içinde uyuşturucu araması yapması,

Uyuşturucu Narkotik Eroin İstihbarat Direksiyon 

-Polis tarafından direksiyon kılıfından uyuşturucunun çıkarılması

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde otoban gişelerde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada direksiyonun içine gizlenmiş eroin çıktı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde otoyol gişelerinde M. A. K. isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği "Arven" eşliğinde yapılan aramada, direksiyon içine ve kılıfına gizlenmiş 2 parça halinde 73 gram eroin bulundu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (NCT-
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