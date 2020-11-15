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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin devrilmesi sonucu iki polis hayatını kaybetti - YOZGAT

Otomobilin devrilmesi sonucu iki polis hayatını kaybetti - YOZGAT

- Kaza yapan otomobilden görüntü Yozgat 'ta otomobilin devrilmesi sonucu iki polis hayatını kaybettiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Boğazlıyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi.Mahmut Atıcı'nın (27) kullandığı otomobil, Bahariye yolu TOKİ mevkisinde devrildi.Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.Kazada yaralanan Murat Dağhan (26), kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Atıcı ve Dağhan'ın, Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Polis Polis Memuru Bild Memur 

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