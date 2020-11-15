Otomobilin devrilmesi sonucu iki polis hayatını kaybetti (2) - YOZGAT
- Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen tören - Cenazelerin tören alanına gelişi - Törenden görüntüler - Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması - Cenaze namazı ve dua edilmesi - Cenazelerin memleketlerine gönderilmesiGÜNCELLEME - Yozgat 'ta otomobilin devrilmesi sonucu iki polis hayatını kaybetti - Cenazeler, törenle memleketlerine uğurlandıCENAZELERİN UĞURLANIŞI BİLGİSİ EKLENDİYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Boğazlıyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi.Mahmut Atıcı'nın (27) kullandığı otomobil, Bahariye yolu TOKİ mevkisinde devrildi.Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.Kazada yaralanan Murat Dağhan (26), kaldırıldığı Boğazlıyan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Boğazlıyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Atıcı ve Dağhan için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat, hayatını kaybeden polis memurlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.İl Müftüsü Salih Sezik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Mahmut Atıcı'nın naaşı Osmaniye'ye, Murat Dağhan'ın cenazesi Malatya'ya gönderildi.Törene, polis memurlarının yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve Emniyet personeli katıldı.
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