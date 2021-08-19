Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

-Kaza yapan araç

-Hastane önü

-Cenaze morga alınış detay



( KONYA ) - KONYA



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 RE 171 plakalı Tofaş marka otomobil, yola bir anda çıkan emekli öğretmen Durmuş Işılak’a (88) çarptı. Kazada Işılak ağır yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işılak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İS-FM-

