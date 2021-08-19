Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza yeri detay

İlk Müdahale Emekli Öğretmen Öğretmen Altın Gözaltı 

-Kaza yapan araç
-Hastane önü
-Cenaze morga alınış detay

( KONYA ) - KONYA

- Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çaptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 RE 171 plakalı Tofaş marka otomobil, yola bir anda çıkan emekli öğretmen Durmuş Işılak’a (88) çarptı. Kazada Işılak ağır yaralanırken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaralı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Işılak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İS-FM-
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı