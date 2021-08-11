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Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı

Otomobilin çarptığı temizlik görevlisi yaralandı

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Polis Hastane Temizlik Görevlisi Altın Polis Ekipleri 

-Yaralının sedye ile hastaneye taşınması
-Ambulans detayı
-Yaralının hastane içerisinde sedye ile taşınması
-Ambulans ve acil detay görüntüleri

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da otomobilin kaldırım kenarında çöp toplayan temizlik görevlisine çarpması sonucu meydana gelen kazada temizlik görevlisi yaralandı. Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Çelebi Mahallesi istikametinden Büyük Bölcek Mahallesi istikametine seyreden Ayhan G. (51) idaresindeki 68 ABE 813 plakalı otomobil kaldırım kenarındaki çöpleri toplayan Aksaray Belediyesi temizlik görevlisi Tahir S.'ye (41) çarptı. Kaza sonucu yaya temizlik görevlisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı temizlik görevlisi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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