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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı şahıs üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Otomobilin çarptığı şahıs üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Adli tıp genel ve detay görüntüler

İlk Müdahale Fabrika Hastane Yaşam Mücadelesi Sağlık Ekipleri 

-Cenaze aracı ve çıkışı
-Öden kişinin fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Arif M., kaldırıldığı hastanede verdiği üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 19 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan Arif M. (50), yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen bir araç kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Arif M. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Arif M.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz adam hastanede verdiği üç günlük yaşam mücadelesini kaybederek gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Arif M.'nin cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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