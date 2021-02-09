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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı motosikleti kurtarılamadı, kaza anı kameraya yansıdı

Otomobilin çarptığı motosikleti kurtarılamadı, kaza anı kameraya yansıdı

olay yeri

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-arşiv
-Güvenlik kamerası kaza anı

( KONYA - EK) KONYA

- Konya’da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, önceki gün merkez Meram ilçesi Yaka Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Temel P. idaresindeki otomobil tali yoldan caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan Fatih Mehmet Kara’nın kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü savruldu. Motosiklet sürücüsü Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Temel P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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