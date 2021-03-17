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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla attı...Feci kaza kamerada

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havada takla attı...Feci kaza kamerada

Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

( MANİSA ) MANİSA

Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, metrelerce havaya uçup takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü ise kazayı hafif yaralı atlattı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan Bilgin Ö. yönetimindeki 35 ANM 59 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerleyen Adem Ö. idaresindeki 45 SB 6985 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı atlatırken, kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (BA-SC-
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