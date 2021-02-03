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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle savruldu

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü böyle savruldu

Güvenlik kamerası

Trafik Kazası Kırmızı Işık Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü Lüks Otomobil 

-Kaza yeri
-Kaza yapan araçlar
-Ekiplerden detay
-Röportaj

( İSTANBUL )- Ümraniye'deki feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İSTANBUL

- Ümraniye Şerifali’de Hatboyu bulvarında lüks otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi’de yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, Ümraniye’de Şerifali Mahallesi Hatboyu Caddesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 63 K 3579 plakalı motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek karşı şeride ilerlemeye çalışırken aşırı hızla ilerleyen 34 ACJ 900 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Feci kazada motosiklette kasksız olan K.K (35) kafasını çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yola şerit çekerek güvenlik önlemleri alıp trafiğin akışını sağladı. Acil servis ekipleri motosiklette yolcu olan K.K. (35) ‘nin hayatını kaybettiğini tepsit etti. Ayrıca kaza da yaralanan ve kimliği henüz belirlemeyen motosiklet sürücüsüne ilk müdaheleyi gerçekleştirerek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden K.K’nın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay yerini inceleme ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olay yerinde delil araştırdı. Öteyandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza alanında hayatını kaybeden kişinin arkadaşları göz yaşı döktü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Arkada oturan kişide kask yoktu Kazayı gören Nihat Demir “Olay şöyle oldu. Işık yanmasına rağmen motor yukarıdan geliyordu. Öndekinde kask vardı. Arkasındaki de kask yoktu. kırmızıdan geldi geçti. Otomobil biraz hızlıydı. Hızlı olduğu için motosiklet vurdu. ikisi de yere çakıldı. Motosiklet suçluydu Yani kırmızı da geçti. Arkadakinde kask olmadığı için yere çakıldığı gibi zaten ağzından burnuna kan geldi. Biz müdahale bile edemedik yani.” Şeklinde konuştu.
(MB-AZ)
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