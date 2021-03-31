Otomobilin çarptığı kediyi polis kurtardı

- Çankırı'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediye ilk müdahaleyi polis yaptı. Çankırı kent merkezinde Ahmet Talat Onay Bulvarı üzerindeki kavşaktan geçen bir otomobilin çarptığı kedi yaralandı. O sırada yaralı kediyi fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Murat Önder, ilk müdahaleyi yaparak veterinere götürdü. Tedavi altına alınan kedinin ayağında kırık olduğu belirlendi.
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