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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

- Kaza yerinde detay

Polis Aracı Adli Tıp Güvenlik Önlemi Çalışan Kadın Alabalık 

-- Cenaze aracı ve polis aracından detay
-- Cenaze başındaki kalabalık ve hayatını kaybeden kadının terlikleri
-- Hastane acili detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesinden KÜSGET Sanayi sitesi istikametine giden karayolu üzerinde ismi öğrenilemeyen kadın yayaya plakası alınamayan otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Yaya çarpan sürücü ise ifade için emniyete götürülürken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (RY-
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