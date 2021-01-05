Otomobilin çarptığı çakal tedavisinin ardından doğaya salındı

-Çakalın ormana bırakılması

-veteriner hekimin videoda kkonuşması

-bursa klasörüne atılacak



( BURSA ) BURSA



- Bursa’da otomobilin çarptığı çakal, tedavisinin ardından ormana salındı. Yaklaşık 3 ay önce Bursa’nın Mudanya ilçesinin Mesudiye Mahallesi’nde bir çakala araç çarptı. Aracın çarpması ile komaya giren talihsiz hayvan, Karacabey Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Veteriner hekimlerce tedavi edilen çakal, hayata tutundu. Son sağlık kontrolleri yapılan çakal Karacabey Longoz ormanlarına salındı. (SA-SD-MŞ)



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