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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Ambulanstan detay

Bisiklet 

-Yaralanan çocuktan detay
-Kazaya karışan araçtan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü çocuk yaralandı. Kaza Hamidiye Mahallesi Park caddesi üzerinde meydana geldi. Park caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Gizem Pınar(23) yönetimindeki 16 GT 325 plakalı otomobil, Yeşil Barış Sokaktan çıkan Ramazan K.(7) yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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