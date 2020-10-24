Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının sedyeye alınması ve ambulansa taşınması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Kaza yapan ticari taksiden genel ve detay görüntüler

-Ticari taksi sürücüsünün kazayı anlatması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle bayırdan inen çocuğa ticari taksi çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tali yoldan bisikletiyle yokuş aşağı hızla inen 14 yaşındaki Ömer T. G.’ye, U.Ö. idaresindeki ticari taksi çarptı. Kazada yaralanan Ömer T. G. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada ön camı patlayan ticari taksi sürücüsü U.Ö., bisikletin aniden önüne çıktığını belirterek frene basmasına rağmen kurtaramadığını ifade etti.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



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