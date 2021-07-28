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Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki genç ağır yaralandı

Kaza detay

( SİVAS ) SİVAS

Genç Kız İlk Müdahale Sağlık Ekibi Bild 


- Fransa’dan Sivas’a gelen 15 yaşındaki genç kız otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri yolunda meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine gelen M.T yönetimindeki 58 NE 769 plakalı Volkswagen marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kardeşten A.B.K.’ya çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi. 15 yaşındaki A.B.K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayatı tehlikesi bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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