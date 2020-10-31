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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarpıp kaçtığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Çocuğun ambulansla hastaneye getirilmesi

İlkokul Öğrencisi Hastane Olay Yeri İnceleme Akaryakıt İstasyonu Bisiklet 

-Kaza yerinden görüntü
-Bisikletin görüntüsü
-Detay
-Ölen çocuğun fotoğrafı

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin çarptıktan sonra kaçtığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Beyşehir-Isparta çevre yolunda bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle evine gitmekte olan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Muhammet Efe Küçükuğuz'a çevre yolundan geçmek istediği sırada yolda seyir halinde olan bir otomobil çarptıktan sonra kaçtı. Yolda yaklaşık 50 metre sürüklenen bisiklet üzerinden kanlar içerisinde yola düşerek ağır yaralanan Küçükuğuz, kaza yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlkokul öğrencisi olduğu öğrenilen Küçükuğuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza esnasında bir ev ziyareti dönüşü evlerine yaya olarak gitmekte olan ailesi de, bu esnada bisikletle gelen oğullarının kaza yaptığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Kaza yerinde inceleme yapan polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çarpıp kaçan otomobilden koparak yola düştüğü düşünülen silecek ve diğer parçalar saptarken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalara başladı.
Çevredeki ve kent bilgi sistemi kamera kayıtlarını da incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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