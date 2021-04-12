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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin çarparak savurduğu elektrikli bisiklete başka bir otomobil daha çarptı: 2 yaralı

Otomobilin çarparak savurduğu elektrikli bisiklete başka bir otomobil daha çarptı: 2 yaralı

Olay yeri

İlk Müdahale Elektrikli Bisiklet Bisiklet Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-araçlar
-devrilen elektrikli bisiklet
-uzun araç kuyrukları
-detay

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesi D650 Karayolu’nda otomobilin çarpıp yola savurduğu ve sonrasında başka bir otomobilin çarptığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklette bulunan 2 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı. Meydana gelen kaza sonrasında karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Adapazarı-Bilecik Karayolu Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan A.H. idaresindeki 54 MA 216 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete, E.B. idaresindeki 54 AFG 382 plakalı Fiat marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklete sonrasında aynı istikamette seyir halinde olan M.B. idaresindeki 11 SA 367 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan A.H. ve M.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Meydana gelen kaza sonrasında D650 Karayolu’nun trafiği bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik normal seyrine dönerken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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