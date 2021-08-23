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Otomobilin bagajında 317,33 gram metamfetamin yakalandı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilin bagajında 317,33 gram metamfetamin yakalandı

Otomobilin bagajında 317,33 gram metamfetamin yakalandı

Otomobilin bagajında yapılan aramada bulunan uyuşturucu,

Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Sağlık Raporu İstihbarat 

-Gözaltına alınan zanlının mevcutlu olarak adli makama sevki
-Hastaneye sağlık raporu için götürülmesi.

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da durdurulan bir otomobilin bagajında yapılan aramada boya kutusu içerisine gizlenmiş 317,33 gram metamfetamin yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmada içerisinde M. S. ile O. K. isimli şahısların bulunduğu otomobili durdurarak arama yaptı. Ekiplerce otomobilde yapılan aramada bagaj içinde boya kutusuna poşet içerinde yerleştirilmiş halde 317,33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.S. mevcutlu olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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