Otomobilin bagajında 11 kilo 450 gram uyuşturucu yakalandı



- Malatya'da polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak bir otomobilde kova içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Elazığ- Malatya Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramalarda kova içerisine gizlenmiş 11 kilo 450 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Y.Y, V.Y ve M.İ.Y gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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