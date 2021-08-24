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Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu...O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

otomobilin motosiklete çarpma anlarına ait yol kamerası görüntüleri,

Kamera Altın Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü 

-taraflar arasında yaşanan kısa süreli tartışma,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, bir otomobil ile arkasından gelen otoombil çarpıştı. Seyir halinde başka başka bir aracın yol kamerasına anbean yansıyan olayda motosiklet sürücüsü son anda yaptığı manevra ile aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 ADT 390 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan motosikleti fark etmedi. Motosikleti fark etmeyen otomobil sürücüsü, sol şeride ani manevra yapınca motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yere düşerken, sürücü ise iki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsünde hafif sıyırıklar oluşurken, o anlar ise olay yerinden geçen başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından taraflar arasında ’bilerek çarpma’ gerekçesiyle kısa süreli tartışma yaşanırken, daha sonrasında her iki taraf da araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. (SVY-SD-
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