Otomobilin alt kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı



- Elazığ’da bir otomobilin alt kısmına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğal ortamına bırakıldı.Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi’nde bulunan oto tamircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan otomobilin alt kısmına yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir yılan girdi. Sürücünün araca bindiği sırada fark ettiği yılan korkuya neden olurken, durum Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, otomobilin altında bulunan yılanı bulunduğu yerden aldı. Otomobilin altından alınan yılan, ekipler tarafından kent merkezinden uzakta doğal yaşam alanına bırakıldı.

