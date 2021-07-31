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Otomobili ile ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobili ile ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı

Otomobili ile ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı

otomobil ters şeritte cep telefonu

( BARTIN ) BARTIN

Kamera Benzin İstasyonu Benzin Cep Telefonu 


- Bartın’da otomobiliyle ters şeritte ilerleyen sürücü tehlike saçtı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken sürücüye bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Bartın Amasra karayolunun Ahatlar mevkiinde bir otomobil ters şeride girdi. Bir süre ters şeritte ilerledikten sonra benzin istasyonuna giren aracın ters şeritte seyrettiği anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye emniyet ekiplerince bin 300 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. (BB-
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