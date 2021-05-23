Otomobile özel yazılım yapıp, havayı kirleten sürücü yakalandı

-Otomobilin egzozundan çıkan siyah duman



( DÜZCE -ÖZEL)ı DÜZCE



- Düzce'de egzozundan siyah duman çıkan otomobili durduran polis ekipleri yaptıkları kontrolde, araca özel yazılım yapıldığı ve bu sayede çıkarttığı siyah duman ile hava kirliliğine neden olduğunu tespit etti. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde trafiği olumsuz etkileyen sürücülere karşı denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde Eski Bolu Caddesi üzerinde denetim yapan polis ekipleri, 81 AAJ 163 plakalı otomobilin egzozundan siyah duman çıktığını fark etti. Bunun üzerine otomobili durduran ekipler, aracın özel donanımlı abart egzoz kullandığını belirledi. Ekipler yaptıkları incelemede, araca özel yazılım atıldığını, bu sayede sürücüsünün dikkat çekmek için egzozundan siyah duman çıkarttığını ve fazla ses çıkarttığını tespit etti. Otomobil trafikten men edilirken, sürücüsüne ise "havayı kirletmekten, abart egzoz kullanmaktan" bin 339 TL para cezası uygulandı.

