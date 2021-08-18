Otomobile çarpmamak için manevra yapan tır beton blokları parçalayıp karşı şeride geçti

-Karşı şeride geçen tırdan görüntü

-Yola savrulan beton parçalarından görüntü

-Ekiplerin çalışması

-Trafikten görüntü

-Detaylar



( KOCAELİ )- Beton blokları parçalayan tır D-100’de trafiği felç etti KOCAELİ



- Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolunda önüne çıkan otomobile çarpmamak manevra yapan tır, refüjdeki beton blokları parçalayarak karşı şeride geçti. Kazada şans eseri iki aracın sürücüsü de hafif yaralı şekilde kurtuldu. Kaza, İzmit ilçesi D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakimiyetindeki 41 FE 513 plakalı Volvo marka tırı ile sol şeritte ilerleyen M.G., aynı istikamette aniden önüne geçen otomobile çarpamamak için manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan tır, refüjdeki beton bariyerlere çarparak makasladı. Dorseden ayrılan çekici, beton bariyerleri kırarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı istikamette hızla ilerleyen Z.B. idaresinde 06 BYU 915 plakalı Ford marka otomobil, önüne fırlayan beton bariyere çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, 500 metre ileride yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazadan hafif yaralı kurtulan iki sürücüye olay yerinde müdahale yaptı. Kazada yola savrulan beton bariyer parçaları ve karşı şeride geçen tır sebebiyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, beton parçaları ise karayolları ekiplerince temizlendi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

