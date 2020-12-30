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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Otomobile çarpan tır yol ortasına devrildi

Otomobile çarpan tır yol ortasına devrildi

Kaza yapan tırdan genel ve detay görüntü yoldan görüntü

( ÇORUM ) -- Çorum'da tır ile otomobil çarpıştı ÇORUM

Trol 


- Çorum'da bir otomobil ile çarpışan tır, kontrolden çıkarak yola yan devrildi. Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan İhsan Ö. idaresindeki yabancı plakalı tır, Buharaevler kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Zekeriya İ. idaresindeki 19 ABN 196 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır yola yan yatarak devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken trafik de bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayı her iki araç sürücü de yara almadan atlattı. (MMY-BÖ-KA
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