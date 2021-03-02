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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Otomobile çarpan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı

- Otomobile çarpan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntü

İlk Müdahale Kırmızı Işık Sağlık Ekipleri 

-- Kaza alanından görüntü

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta duramayarak anayola çıkmak isteyen otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sabah erken saatlerde Gölcük D-130 Karayolu Değirmendere Kurtuluş mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel’den İzmit istikametine seyir halinde olan Cemal M. idaresindeki 16 AN 798 plakalı Mercedes marka tır, Değirmendere Kurtuluş mevkinde kırmızı ışıkta duramayarak Cumhuriyet Caddesi’nden D-130 karayoluna çıkmaya çalışan Muzaffer G. idaresindeki 77 BA 150 plakalı Fiat marka otomobile çarparak orta refüjden karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer G. ve yanındaki bulunan Aytekin Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (GY-
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