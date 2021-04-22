Otomobile çarpan cip site içine uçtu: 4 yaralı

-Site içine uçan cipten detay

-İtfaiye ekiplerinin incelemeleri

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Sürücünün polise ifadesi

-Hüseyin Genç açıklaması



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, otomobile çarpan cip site içine uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Hatip Sokak üzerinde meydana geldi. Serap D. İdaresindeki 67 SK 594 plakalı Renault marka otomobil, yol üzerinde manevra yaptığı sırada iddiaya göre hızla seyir halinde olan Hakan D. İdaresindeki 67 UD 750 plakalı Suzuki marka cip ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, bariyeri kırarak site içine uçarak takla attı. Kaza sonrası 112 çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipte sıkışan Hakan D. (22), Ali Berk K. (18), Borgan Melis T. (16) ve Erim Ç. (18) ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan sürücünün ifadesini alırken, itfaiye ekipleri de olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan sürücü, “Aynaya baktım sağ aynada hiç kimse yoktu, yavaş manevra yapıp döndüm vurdu, o da anlatır kendini. Hızla böyle geldi, hızla frene bastım onlar da vurmamak için direksiyonu kırarak bu tarafa gittiler.” İfadelerini kullandı. İftar alışverişini yapan vatandaşlar da kazayı meraklı gözlerle izlerken, kimileri de cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti. Polis ekipleri yaptığı anons ile kalabalığın uzaklaşmasını istedi. Hatip Sokakta esnaflık yapan Hüseyin Genç bölgede benzer kazalar olduğuna dikkat çekerek, kasis yapılması gerektiğini anlattı. Genç açıklamasında, “Kazayı görmedim ama tahmin edebiliyoruz. Bir kaç kere daha burada benzer kazalar oldu. Araç sahibi markete giriyor, dönüşte sağına soluna bakmadan bir anda yola fırlıyorlar. Bir de bu yol çok aktif bir yol. Aslında bu yol çok sakat, kasis yapılması gerekiyor. Bu yol çok sağlıklı değil. Burada manevra yapan araçlar, hızla gelen araçlar için sıkıntı. Kurtarma imkanı çok zayıf.” Dedi. Takla atan cip, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



loading...