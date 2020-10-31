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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilden kedi kurtarma operasyonu

Otomobilden kedi kurtarma operasyonu

Kedi sahibi kadının motor bölümünde sesi gelen kedisi için üzüntüsü

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Köpek Bild Hayvan 

-İtfaiye görevlilerinin adrese gelmesi
-Görevlilerin motor bölümünde bazı aksamları sökerek kurtarma çalışması
-Kedinin aracın altından çıkışı ve bu esnada sahibinin tutarak kucaklayarak sevmesi
-Kedi sahibi kadınla röportaj

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin motor bölümüne giren kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarabilmek için itfaiye ekipleri seferber oldu. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan otomobilin motor bölümüne giren kedinin burada mahsur kaldığı ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Girdiği motor bölümünden çıkamayarak mahsur kalan kediyi motor bölümündeki bazı aksamları söken itfaiye görevlileri bulunduğu yerden çıkardı. Sahibi olduğu 9 aylık “body” adlı kedisinin arabasının motor bölümünde mahsur kalıp çıkamadığına çok üzülen Gülfidan Uçar, kurtarılmasının ardından eliyle kucağına aldığı hayvanına sarılıp sevdi. Uçar, “Balkondaydı, ben aşağıya bir hava alayım diye inmiştim. Ben binanın birinci katında oturuyorum. Galiba balkondan düştü, çevredeki köpeklerden ve hayvanlardan korkunca arabanın bizim olduğunu bilince motor bölümüne girerek saklanmak istemiş ama çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedik. Bir aylıkken sahiplenmiştik, şu anda 9 aylık, itfaiye görevlilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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