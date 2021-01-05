Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilden havaya ateş açtılar, polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler

Otomobilden havaya ateş açtılar, polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler

2 şüphelinin polis aracındayken görüntüleri

Para Cezası Drenaj Kanalı Polis Merkezi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Drenaj kanalına düşen otomobilden genel ve detay görüntüler
-Polislerden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da seyir halindeyken otomobilin içerisinde pompalı tüfekle havaya ateş açan magandalar, polisten kaçtıkları sırada drenaj kanalına düşerek kaza yaptı. Otomobilden çıkıp kaçmak isteyen 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, 46 E 8406 plakalı otomobil içerisinde bulunan 4 kişi Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi ara sokaklarında pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladılar. Devriye atan polis ekipleri, durumu fark etmesi üzerine 46 E 8406 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak ismi öğrenilmeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak polisten kaçmaya başladı.
“Polisten kaçarken drenaj kanalına düştüler” Yaklaşık 5 kilometre boyunca polislerden kaçmaya çalışan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi ara sokaklarında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil drenaj kanalına düştü. Daha sonra araç içerisinde bulunan 4 şüpheli otomobilden çıkarak kaçmak isterken çevresini ablukaya alan polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Magandaların kullandığı ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilirken sokağa çıkma kısıtlamasından 4 şüpheliye para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı