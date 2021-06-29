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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

-Saldırı sonrası olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Silahlı Saldırı Gözaltı Saldırı 

--Adli Tıp Kurumundan detaylar
-fotoğrsaaf

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te hafif ticari aracından indiği esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Tahir Taş (21), hayatını kaybetti. Silahlı saldırı, gece saatlerinde Atakent Mahallesi'nde yaşandı. Aracından inen Tahir Taş’a kimliği öğrenilemeyen bir kişi av tüfeği ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücuduna saçmalar isabet eden Tahir Taş ağır yaralanırken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Taş, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Taş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Taş’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. (MAE-LO-Y
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