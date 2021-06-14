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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Otomobilde sıkışan iki kişi acı içerisinde kurtarılmayı bekledi

Otomobilde sıkışan iki kişi acı içerisinde kurtarılmayı bekledi

Kaza yeri

Bild Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

- Otomobilde sıkışan Aylin Aktaş ile Gündüz Aktaş’ın kurtarılmayı beklemeleri
- Sağlık ekiplerinin gelmesi
- Sağlık ekiplerinin müdahalesi
- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi
- İtfaiye ekiplerinin sıkışan Gündüz Acar’ı otomobilden çıkartması
- Jandarma’nın güvenlik önlemi alması
- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarından genel ve detay görüntüler
- Aylin Aktaş’ın otomobilden çıkartılması ve sedye ile ambulansa alınması
- Ambulansların olay yerinden ayrılması
- Yaralıların acile getirilmesi

( ZONGULDAK )- Ani fren yapan kamyonete çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önündeki hafifi ticari kamyonetin abiden frene basması ile kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı.. Kaza saat 15.20 sularında, Ereğli-Devrek Karayolu Süleymanbeyler Köyü Göleviç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleymanbeyler Köyü’nden Yazıcılar Köyü istikametine seyir halinde olan Oğuzhan Yılmaz İdaresindeki 35 ARL 217 plakalı Fiat marka hafifi ticari kamyonet, koyun sürüsüne çarpmamak için aniden frene basınca, Nazmi Aktaş idaresindeki 67 TA 297 plakalı Skoda marka otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan sürücü Nazmi Aktaş, Gündüz Aktaş ve Aylin Aktaş yaralandı. Kaza sonrası Olay yerine Jandarma, Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Nazmi Aktaş kendi imkanları ile araçtan çıkarken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gündüz Aktaş ile Aylin Aktaş Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri tarafından dakikalarca süren çalışma ile kurtarılabildi. Araçta sıkışan Aylin Aktaş itfaiye ekiplerinin kapı ve koltuğu kesmesi sonucu araçtan çıkarılabildi. Kurtarma çalışmaları sırasında iki yaralıda acı içerisinde çığlık atarken, sağlık ekipleri kendilerini sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan 3 yaralı Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Ereğli-Devrek karayolu araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İYA-
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