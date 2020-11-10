Otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi - ADANA
- Polislerin araçta arama yapması - Aracın tabanına gizlenmiş silahların bulunması - Ele geçirilen silahların görüntülenmesi - Şüphelilerin ekip araçlarına bindirilmesi Adana 'da bir otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da bir otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobili takibe aldı.Ekipler, durdurdukları otomobilde ruhsatsız 6 tabanca buldu, araçtaki iki zanlıyı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğeri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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