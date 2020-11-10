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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi - ADANA

Otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi - ADANA

- Polislerin araçta arama yapması - Aracın tabanına gizlenmiş silahların bulunması - Ele geçirilen silahların görüntülenmesi - Şüphelilerin ekip araçlarına bindirilmesi Adana 'da bir otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildiADANA (AA) - Adana 'da bir otomobilde ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobili takibe aldı.Ekipler, durdurdukları otomobilde ruhsatsız 6 tabanca buldu, araçtaki iki zanlıyı gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğeri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaçak Bild Silah Kaçakçılığı Avcılık Irak 

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