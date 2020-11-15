Otomobilde patlama: 2 yaralı - KIRŞEHİR

- Patlama meydana gelen araçtan görüntüler - Polis aracı - Kaman Devlet Hastanesi acil girişi Kırşehir 'de otomobilde patlama: 2 yaralı - Patlamanın, araçtakilerin çakmak gazı soludukları sırada meydana geldiği iddia edildiKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'in Kaman ilçesinde otomobilde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.M.İ'nin (18) kullandığı 06 YC 708 plakalı otomobilde, Sarıuşağı Mahallesi TOKİ Çamlık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Hafif yaralanan sürücü ile araçtaki O.Ö (17), Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Patlamanın, araçtakilerin çakmak gazı soludukları sırada meydana geldiği öne sürüldü.
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