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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı

Otomobilde alkol kullanan gençlerle mahalleli arasında kavga: 1 yaralı

Olay anı

( İSTANBUL )-Gençlerle mahallelinin kavgası kamerada İSTANBUL

Hastane Bild Kamera Arbede Cep Telefonu 


- Kağıthane’de bir otomobilin içinde alkol kullandığı iddia edilen gençlerle mahalleli arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay, dün gece saatlerinde Kağıthane Gürsel Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, mahalleye gelen gençler araçlarını park ederek, otomobil içinde alkol kullanmaya başladı.
Yaşanan durumdan rahatsız olan mahalleli gençlerin bulundukları bölgeden ayrılmasını istedi. Mahalle sakinlerini dikkate almayarak karşılık veren gençler, alkol kullanmaya devam etti. Bıçakla kendisini uyaran mahalle sakinin üzerine yürüdü Mahallelinin uyarılarını dikkate almayan gençler, alkol kullanmaya devam edince, mahalleliyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede şiddetini artırırken, araçtaki gençlerden bir tanesi eline bıçak alarak kendisini uyaran vatandaşın üzerine yürüyerek tehditler savurdu. Arbede sırasında bir kişi bıçakla yaralandı Bunun üzerine mahalleli ile otomobilde alkol kullanmaya devam eden gençler arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında bir kişi bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Yaşanan olayda mahalleli gençlere ait olduğu düşünülen araca zarar vermeye başladı.
Yaralı en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanan kavga anı kamerada Otomobil içinde alkol kullanmak isteyen gençlerle mahalleli arasında yaşanan kavga anı ise, o sırada üst geçidi kullanan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede yaşandığı ve vatandaşlardan bir tanesinin koşarak gençlerin otomobiline zarar verdiği görülüyor.
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